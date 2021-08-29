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«السجن عام و500 ألف ريال غرامة».. النيابة تُحذر من التصوير بأماكن العمل

«السجن عام و500 ألف ريال غرامة».. النيابة تُحذر من التصوير بأماكن العمل
http://almnatiq.net/?p=1018945

حذرت النيابة العامة من خطورة التهاون بانتهاك خصوصية أماكن العمل، وذلك بعد ساعات من انطلاق الدراسة والسماح بإدخال الهواتف الذكية للمدارس.

وقالت في تغريدة من حسابها الرسمي على “تويتر”: “تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين، أو التشهير، أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

 

وشددت النيابة على أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة قدرها 500 ألف ريال.

 

 

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