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مواقف محرجة لوزير خارجية إيران.. وسخرية عراقية دبلوماسية واسعة من مغالطته (فيديو)

مواقف محرجة لوزير خارجية إيران.. وسخرية عراقية دبلوماسية واسعة من مغالطته (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1018954

تعمد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خرق البروتوكول الدبلوماسي بطريقة فجة ومحرجة خلال قمة دول الجوار التى انعقدت فى العاصمة بغداد.

الموقف الأول الذى خرقه وزير الخارجية الإيرانى، هو الوقوف في الصف الأول المخصص للرؤساء خلال لحظة التقاط الصور .

وأثارت لحظة التقاط الصورة الجماعية لقادة ووزراء دول الجوار والصديقة للعراق على هامش مؤتمر بغداد، جدلا واسعا سببه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

جاء ذلك، بسبب وقوف عبد اللهيان، بين قادة الدول في الصف الأول لدى التقاط الصورة، وهو ما اعتبر خرقا للبروتوكول المتبع في مثل هذه المناسبات.

 

ويظهر الفيديو والصور أن عبد اللهيان لم يقف في مكانه بالصف الثاني المخصص لوزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان وتركيا مولود تشاووش أوغلو والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وأمين منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، وبقي إلى جانب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

 

الموقف الثانى، هو وقوعه في خطأ عندما أورد معلومة غير صحيحة عن حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية الإيرانى دهشة وزير المالية ووزير التخطيط من رقم وزير الخارجية الايراني عندما قال ان حجم التبادل بين البلدين وصل ل300 مليار دولار وصححها الكاظمي بأنها 13 مليار.

فيما أِشار الوزير خالد بتال بحركة بيده وكأنه يقول شنو مجنون.

الموقف الثالث، وهو تخلل كلمة الوزير الإيراني أخطاء لغوية وإملائية أثارت سخرية الكثيرين، لا سيما وأنه كان مسؤولًا سابقا بوزارة الخارجية عن الشؤون العربية والأفريقية.

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