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أخصائي يحذر من التزايد المخيف للأمراض النفسية بالمملكة (فيديو)

أخصائي يحذر من التزايد المخيف للأمراض النفسية بالمملكة (فيديو)

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أخصائي يحذر من التزايد المخيف للأمراض النفسية بالمملكة (فيديو)

أخصائي يحذر من التزايد المخيف للأمراض النفسية بالمملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1018986

قال الأخصائي النفسي، أسامة الجامع، إن أكثر من ثلث السعوديين يحتاجون الذهاب إلى عيادة نفسية مرة واحدة في حياتهم، مشيرًا إلى أنه يفحص أكثر من 100 مريض شهريًا يعانون من اضطرابات مختلفة ما بين اكتئاب ونوبات قلق وحالات هلع، وهو الأمر الذي يحتم ضرورة الاهتمام بعلاج الاضطرابات النفسية.

وأضاف “الجامع” خلال حديثه لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، اليوم الأحد، أن المسح الوطني للاضطرابات النفسية أكد أن 34 % من المجتمع السعودي يحتاج إلى الذهاب لعيادة نفسية مرة واحدة في حياته.

 

وتابع: “هذا الشيء ليست له علاقة بجودة صحة الإنسان، فالاضطرابات النفسية تصيب القوي وتصيب الضعيف، والذكور والإناث، ولا تفرق بين الأشخاص”.

 

 

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