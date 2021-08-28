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رسميا..الاتفاق يتعاقد مع المدافع الجزائري أيوب عبداللاوي

رسميا..الاتفاق يتعاقد مع المدافع الجزائري أيوب عبداللاوي

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رسميا..الاتفاق يتعاقد مع المدافع الجزائري أيوب عبداللاوي

رسميا..الاتفاق يتعاقد مع المدافع الجزائري أيوب عبداللاوي
http://almnatiq.net/?p=1018996

أعلن نادي الاتفاق عن التعاقد مع المدافع الجزائري أيوب عبداللاوي، وبذلك تكتمل كتيبة الأجانب في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق على “تويتر” تغريدة أعلن فيها ضم عبداللاوي إلى صفوفه، حيث نشر صورة للمدافع الجزائري مصحوبة بتعليق: “عقد أجانب الاتفاق يكتمل بالمدافع الجزائري أيوب عبداللاوي”.

ويلعب عبداللاوي اللعب في مركز قلب الدفاع وسبق له، الاحتراف في صفوف اتحاد الجزائر، وسيون السويسري وهو لاعب دولي مع المنتخب الجزائري.

ويعد أيوب عبداللاوي هو ثاني أجنبي يتعاقد معه الاتفاق هذا الصيف بعد السويدي روبن كوايسون، لينضم الثنائي لأجانب الفريق الخمسة الأخرين وهم الجزائري رايس مبولحي والسلوفاكي فيليب كيش والبرازيلي دي سوزا والتونسي نعيم سليتي والمغربي وليد أزارو.

 

 

 

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