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«الصحة» تطالب الحوامل بسرعة أخذ لقاح فيروس كورونا 

«الصحة» تطالب الحوامل بسرعة أخذ لقاح فيروس كورونا 
http://almnatiq.net/?p=1019027

نشر حساب وزارة الصحة علي تويتر، توصية الجمعيات العلمية وهيئات الصحة العالمية التي نصحت خلالها السيدات الحوامل بأخذ لقاح كورونا(كوفيد-19).

وقالت الصحة، بادري بأخذ اللقاح لحمايتك وحماية طفلك.

وفي تصريحات سابقة، قال نائب رئيس ممارسة الأنشطة في الكلية الأمريكية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد، الدكتور كريستوفر زان إن الهيئات التنظيمية والخبراء الطبيون في الولايات المتحدة، ذكروا بوضوح أنه يجب أن تتمتع جميع الحوامل، بمؤهلات خيار تلقي اللقاح.

وفي السياق قال الدكتور ريتشارد بيجي، وهو جزء في مجموعة خبراء التحصين والأمراض المعدية والتأهب للصحة العامة التابعة للكلية الأمريكية لأطباء الأمراض النسائية والتوليد (ACOG): “لا يوجد حقا أي سبب نظري للاعتقاد بأنه سيسبب ضرراً للأم أو لطفلها الذي لم يولد بعد، ونحن واثقون جداً من أنه سيوفر فوائد كبيرة لكل من الأم والطفل”.

وتعتبر تلك التوصيات الدولية رسالة قوية وواضحة يأمل أطباء أمراض النساء والولادة، والجمعيات الطبية أنها ستصل إلى النساء الحوامل، والعائلات التي تشعر بالارتباك بشأن التوصيات المتضاربة التي طرحتها منظمة الصحة العالمية.

 

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