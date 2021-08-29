بالتفاصيل..حصيلة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بالمملكة (تقرير)

في الساعات الأولى من صباح الأحد، انطلق العام الدراسي من جديد بعد 536 يوماً من التوقف، بعد أن أعلنت وزارة التعليم في 9 مارس 2020م تعليق الحضور للمدارس والجامعات ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا في المملكة، ومنع تفشي الفيروس بين الطلاب.

وعاد الحضور للمدارس وسط استعدادات استثنائية، حيث وضعت وزارة التعليم وبالتعاون مع وزارة الصحة العديد من البروتوكولات الصحية للتعامل بحذر مع العودة للدراسة، لضمان سلامة الطلاب والطالبات في ظل استمرار جائحة كورونا.

بالأرقام.. استعدادات غير مسبوقة

ويحظى قطاع التعليم برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين حيث تم تخصيص ميزانية ضخمة، تأمين المواد الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس بكافة، حيث تضمنت الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تخصيص مبلغ أكثر من مليار ريال لتوفير كافة الاحتياجات والمواد لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكشفت وزارة التعليم عن الاستغناء عن 671 مبنى مستأجراً خلال العامين الماضيين، وإضافة 232 مبنى جديداً تستوعب أكثر من 119 ألف طالب وطالبة، وتجهيز 30 ألف حافلة لنقل الطلاب والطالبات، وتوزيع 71 مليون كتاب مدرسي تغطي جميع المراحل التعليمية، وإضافة 1497 فصلاً لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل، سيلتحق بها 34.500 طالب وطالبة، وإضافة 7923 فصلًا للصفوف الأولية بنين، سيلتحق بها أكثر من 205 آلاف طالب وطالبة، يُسند تدريسهم للمعلمات في مدارس الطفولة المبكرة، حيث ارتفعت نسبة إسناد تعليم البنين في المرحلة الأولية إلى المعلمات لـ40 %.

وفي الساعات الأولى من صباح أول أيام الدراسة، انطلق الطلاب في رحلتهم إلى مدارسهم من جديد، حيث شهد اليوم الأول جولات ميدانية لوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، حيث تفقد عددًا من المدراس، للاطمئان على سير العملية التعليمية داخل المدراس، في بداية العام الدراسي الجديد، والالتزام بالإجراءت الاستثنائية لمواجهة فيروس كوورنا.

موقف طريف لوزير التعليم

وفي لقطة طريفة مازح وزير التعليم خلال جولته التفقدية أحد الطلاب قائلا: “ما أعطيك الكتاب غير لما تقول لي إنك متحمس”.



وعلى صعيد آخر، قالت المتحدث باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، إن العنوان الأبرز لليوم الأول هو التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وهذا يعكس مدى الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور، ويعطينا إشارة للالتزام المسؤول لدى الجميع داخل المداس.

وشددت الشهري، على أنه تم التحقق من درجة الحرارة للطلاب قبل دخول المدرسة، ودخولهم الفصول بشكل منظم لضمان التباعد الاجتماعي فيما بينهم.

قرارات الساعات الأولى

وقررت وزارة التعليم تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني والمهني غير مكتملي التحصين بجرعتين، وكذلك تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة التعليم العام ممن أكمل (12) سنة ميلادية فأكثر غير مكتملي التحصين بجرعتين، وذلك رغبة في تمكينهم من أخذ كامل الجرعات، مع التأكيد على استمرار اقتصار الحضور للمنشآت التعليمية على مستكملي التحصين بجرعتين.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي حرصاً على انتظام العملية التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وحفاظاً على سلامتهم وأسرهم ومجتمعهم، واستمراراً للتعاون والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة لتحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة.

وأكدت المتحدث باسم الوزارة إن الهدف من قرار تأجيل الغياب في الأسبوعين الأولين لطلبة الجامعات والتدريب التقني غير مكتملي التحصين بجرعتين، لتمكينهم من استكمال كافة الجرعات خلال هذه الفترة.

وأوضحت الشهري أن هذا القرار يضمن أيضًا تأمين المنشآت التعليمية حيث يكون اقتصار الحضور فيها فقط على مستكملي التحصين، مشيرة إلى أن هذا كله من باب الحرص على مصلحة الطلاب.

ضوابط صحية

وبالتزامن مع انتظام الحضور للمدارس، دعا متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إلى ضرورة الحرص على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، وقال إن حصول الطالب على جرعة ثانية من لقاح كورونا أصبح أمر حتمي بغض النظر عن الإصابة السابقة.

أكدت مصادر لقناة “العربية”، اليوم الأحد أن وزارة التعليم خصصت أكثر من 52 ألف غرفة عزل في المدارس لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت المصادر إن غرف العزل جهزت بأحدث المستلزمات الطبية والمواصفات عالية التقنية بعد تنسيق دار بين وزارتي التعليم والصحة ضمن خطة وقائية تدعوا لحماية الطلاب من تداعيات الفيروس.

وكانت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، قد أعلنت خلال حديثها لبرنامج «mbc في أسبوع»، على قناة «MBC»، مساء السبت، أن وزارة التعليم وفرت كل وسائل تأمين الطلاب وأجهزة قياس الحرارة بالإضافة إلى تجهيز غرف عزل للتعامل مع أي حالة الاشتباه في إصابة أحد الطلاب بفيروس كورونا”.

أزمة الهواتف والتصوير في المدارس

ومع مرور الوقت أقدم بعض الطلاب على تصوير زملائهم في أول أيام الدراسة، وقاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى لتدخل العديد من الجهات للتحذير من عقوبة انتهاك خصوصية الآخرين، حيث أوضح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، أن ما أقدم عليه بعض الطلاب بتصوير زملائهم يدخل في نطاق الجرائم المعلوماتية، ويتم تطبيق العقوبات الواردة بنظام الأحداث عليهم.

ولفت إلى أن العقوبات المتوقعة تبدأ من التوبيخ وتصل إلى الإيقاف لمدة مُحددة في دور الملاحظة، مشيراً إلى أن ذلك يتوقف على قيام أحد أولياء أمور الطلاب الذي جرى تصويرهم بتصعيد الواقعة إلى الشرطة والنيابة والقضاء.

من جهتها حذرت النيابة العامة من خطورة التهاون بانتهاك خصوصية أماكن العمل، وذلك بعد ساعات من انطلاق الدراسة والسماح بإدخال الهواتف الذكية للمدارس.

وقالت في تغريدة من حسابها الرسمي على “تويتر”: “تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين، أو التشهير، أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة”.

وشددت النيابة على أن العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة قدرها 500 ألف ريال.

#النيابة_العامة

تُحظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. pic.twitter.com/aq0paAuekR — النيابة العامة (@bip_ksa) August 29, 2021

سجدة شكر

ومن اللفتات الطيبة في أول أيام الدراسة، قيام أحد الطلاب بالسجود شكرًا لله، حيث وثق مقطع فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، إقدام طالب على السجود شكرًا لله داخل فناء إحدى المدارس في أول أيام العام الدراسي الجديد، تعبيرا عن فرحته بالعودة للمدرسة.

وأظهر الفيديو دخول الطالب إلى المدرسة مرتديًا كمامة، وحاملاً سجادة. وبعد أن أكمل إجراءات الدخول انصرف إلى مكان جانبي، وألقى سجادته أرضًا، ولحق بها معبرًا عن شكره.

https://www.youtube.com/watch?v=UryRs6JCQ_8

واقعة مؤسفة

وعلى الجانب المظلم، شهد أول أيام الدراسة واقعة مضاربة، حيث تداول نشطاء اليوم الأحد، فيديو لمشاجرة طاحنة بين اثنين من الطلاب بأحد الفصول المدرسية وذلك في أول يوم دراسي.

