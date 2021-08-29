طقس المملكة اليوم .. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بهذه المدن

المناطق - واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبين المركز أن الحالة تشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر ، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرُا.

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والمهد هذا اليوم، تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الـ 6 مساءً.