احدث الأخبار

طقس المملكة اليوم .. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بهذه المدن
أبرز المواد
 بالتفاصيل..حصيلة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بالمملكة (تقرير)
أبرز المواد
 «الصحة» تطالب الحوامل بسرعة أخذ لقاح فيروس كورونا 
صحة
 شاهد.. طالب يسجد داخل مدرسته فرحًا بالعودة بعد انقطاع عام ونصف
أبرز المواد
 رسميا..الاتفاق يتعاقد مع المدافع الجزائري أيوب عبداللاوي
أبرز المواد
 التحالف يدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 أخصائي يحذر من التزايد المخيف للأمراض النفسية بالمملكة (فيديو)
أبرز المواد
 بعد وفاة شخصين..اليابان تعلق استخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا 
صحة
 بيدين عاريتين..أم تنقذ طفلها من فك أسد جبلي بأمريكا
منوعات
 شاهد..فيديو متداول لمشاجرة طاحنة بين طالبين في أول أيام الدراسة
أبرز المواد
 «السجن عام و500 ألف ريال غرامة».. النيابة تُحذر من التصوير بأماكن العمل
أبرز المواد
 مواقف محرجة لوزير خارجية إيران.. وسخرية عراقية دبلوماسية واسعة من مغالطته (فيديو)
دولي
طقس المملكة اليوم .. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بهذه المدن

طقس المملكة اليوم .. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بهذه المدن

أبرز المواد
بالتفاصيل..حصيلة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بالمملكة (تقرير)

بالتفاصيل..حصيلة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بالمملكة (تقرير)

أبرز المواد
«الصحة» تطالب الحوامل بسرعة أخذ لقاح فيروس كورونا 

«الصحة» تطالب الحوامل بسرعة أخذ لقاح فيروس كورونا 

صحة
شاهد.. طالب يسجد داخل مدرسته فرحًا بالعودة بعد انقطاع عام ونصف

شاهد.. طالب يسجد داخل مدرسته فرحًا بالعودة بعد انقطاع عام ونصف

أبرز المواد

طقس المملكة اليوم .. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بهذه المدن

طقس المملكة اليوم .. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بهذه المدن
http://almnatiq.net/?p=1019039
المناطق - واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، من موجة طقس حارة على محافظتي بدر وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وبين المركز أن الحالة تشمل تأثيراتها ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة أو أكثر ، تبدأ من الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 5 عصرُا.

كما أصدر المركز تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والمهد هذا اليوم، تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحًا وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

روابط ذات صلة

«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة

«الحصيني» عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا على معظم مناطق المملكة
تحذيرات من طقس سئ بعدد من المناطق بالمملكة

تحذيرات من طقس سئ بعدد من المناطق بالمملكة
رياح نشطة وسحب رعدية تضرب المدينة المنورة مع تدني مستوى الرؤية

رياح نشطة وسحب رعدية تضرب المدينة المنورة مع تدني مستوى الرؤية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*