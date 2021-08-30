احدث الأخبار

«الإعلام السياحي» تدشن 4 فعاليات في مهرجان «صفري بيشة».. تعرف عليها
أجواء المناطق
 سفارة المملكة في واشنطن تحذر رعاياها من إعصار «إيدا»
أبرز المواد
 الخارجية تستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية
أبرز المواد
 لحظة تدمير «التحالف» 3 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (فيديو) 
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم .. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة بهذه المدن
أبرز المواد
 بالتفاصيل..حصيلة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بالمملكة (تقرير)
أبرز المواد
 «الصحة» تطالب الحوامل بسرعة أخذ لقاح فيروس كورونا 
صحة
 شاهد.. طالب يسجد داخل مدرسته فرحًا بالعودة بعد انقطاع عام ونصف
أبرز المواد
 رسميا..الاتفاق يتعاقد مع المدافع الجزائري أيوب عبداللاوي
أبرز المواد
 التحالف يدمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 أخصائي يحذر من التزايد المخيف للأمراض النفسية بالمملكة (فيديو)
أبرز المواد
 بعد وفاة شخصين..اليابان تعلق استخدام لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا 
صحة
«الإعلام السياحي» تدشن 4 فعاليات في مهرجان «صفري بيشة».. تعرف عليها

«الإعلام السياحي» تدشن 4 فعاليات في مهرجان «صفري بيشة».. تعرف عليها

أجواء المناطق
سفارة المملكة في واشنطن تحذر رعاياها من إعصار «إيدا»

سفارة المملكة في واشنطن تحذر رعاياها من إعصار «إيدا»

أبرز المواد
الخارجية تستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية

الخارجية تستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية

أبرز المواد
لحظة تدمير «التحالف» 3 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (فيديو) 

لحظة تدمير «التحالف» 3 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (فيديو) 

أبرز المواد

«الإعلام السياحي» تدشن 4 فعاليات في مهرجان «صفري بيشة».. تعرف عليها

«الإعلام السياحي» تدشن 4 فعاليات في مهرجان «صفري بيشة».. تعرف عليها
http://almnatiq.net/?p=1019040
المناطق - عسير:

تشارك جمعية الإعلام السياحي، ضمن فعاليات «صفري بيشة»، الذي تنطلق فعالياته نهاية هذا الأسبوع، برعاية كريمة من  الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

وأوضح خالد آل دغيم، رئيس مجلس الجمعية، إن المشاركة تتضمن أربع فعاليات بالشراكة مع غرفة بيشة تشمل ندوة «الفعاليات الزراعية الواقع والمأمول» وبها أكثر من 12 متحدثا في أوراق عمل مختلفة، من بينها: مفهوم السياحة الزراعية، وطرق دعم المزارعين لتهيئة مزارعهم للزوار، وتطويرها تقنياً وفرص استثمار الشباب في التمور، إضافة إلى ورشة عمل بالتعاون مع إدارة التطوع بوزارة الموارد البشرية بعنوان «ريادة الأعمال التطوعية في القطاع السياحي، وتتضمن هذه الورشة فرصا تطوعية تسجل للمشاركين في منصة التطوع بالوزارة وهناك دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام بعنوان«التربية السياحية»، يجري خلالها إعطاء الشباب والشابات مفاهيم عن السياحة وأنماطها والأرشاد السياحي، وإدارة النزل السياحية واستقبال الزوار، وتنتهي بتطبيق عملي وأوضح آل دغيم إن مشاركة الجمعية تتضمن ورشة تدريبية للإعلاميين بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي للوجهات السياحية» (نموذج بيشة)، وتستهدف الإعلاميين، ورواد الإعلام الجديد، وموظفي العلاقات العامة والعاملين في القطاع السياحي.

وقال آل دغيم، إن الورشة التدريبية تأخذ جانبا نظريا، يشمل مفهوم الإعلام السياحي بوصفه الشامل، والعلاقة بين الإعلام والسياحة ومصطلحات متعلقه بالسياحة، والرسائل الإعلامية عبر الإعلام السياحي، والمزيج التسويقي للوجهات السياحية والحلول للعقبات التي تعترض الإعلام السياحي بالسعودية والأبعاد للنشاط السياحي، بين إجتماعي وبيئي اقتصادي وحضاري، وعناصر الجذب السياحي.

واستطرد آل دغي،م في حديثه، أن الورشة في القسم الثاني منها توضح القوالب لبناء المحتوى الإعلامي السياحي،ونماذج عن انتقال القبضة من الإعلاميين الى التقنيين وظهور القوى الناعمة، ومدى أثرها في بناء الوجهات السياحية.

واختتم آل دغيم حديثه بقوله، إن الورشة سوف تناقش في نهايتها المقومات السياحية في محافظة بيشة، وإمكانية إبرازها وبناء محتوى إعلامي، وتحديد القوى الناعمة بها إلى جانب إبراز أهمية تطبيق مفهوم السياحة الزراعية في بيشة وصناعتها كوجهة سياحية منافسة، مضيفا أن الجمعية تحرص أن تقدم مع شركاءها دورا تنمويا يواكب تطلعات القيادة وفق مستهدفات كافة برامج التنمية في التحول الوطني وتحقيق رؤية الوطن2030.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*