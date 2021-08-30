«الإعلام السياحي» تدشن 4 فعاليات في مهرجان «صفري بيشة».. تعرف عليها

المناطق - عسير:

تشارك جمعية الإعلام السياحي، ضمن فعاليات «صفري بيشة»، الذي تنطلق فعالياته نهاية هذا الأسبوع، برعاية كريمة من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

وأوضح خالد آل دغيم، رئيس مجلس الجمعية، إن المشاركة تتضمن أربع فعاليات بالشراكة مع غرفة بيشة تشمل ندوة «الفعاليات الزراعية الواقع والمأمول» وبها أكثر من 12 متحدثا في أوراق عمل مختلفة، من بينها: مفهوم السياحة الزراعية، وطرق دعم المزارعين لتهيئة مزارعهم للزوار، وتطويرها تقنياً وفرص استثمار الشباب في التمور، إضافة إلى ورشة عمل بالتعاون مع إدارة التطوع بوزارة الموارد البشرية بعنوان «ريادة الأعمال التطوعية في القطاع السياحي، وتتضمن هذه الورشة فرصا تطوعية تسجل للمشاركين في منصة التطوع بالوزارة وهناك دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام بعنوان«التربية السياحية»، يجري خلالها إعطاء الشباب والشابات مفاهيم عن السياحة وأنماطها والأرشاد السياحي، وإدارة النزل السياحية واستقبال الزوار، وتنتهي بتطبيق عملي وأوضح آل دغيم إن مشاركة الجمعية تتضمن ورشة تدريبية للإعلاميين بعنوان «صناعة المحتوى الإعلامي للوجهات السياحية» (نموذج بيشة)، وتستهدف الإعلاميين، ورواد الإعلام الجديد، وموظفي العلاقات العامة والعاملين في القطاع السياحي.

وقال آل دغيم، إن الورشة التدريبية تأخذ جانبا نظريا، يشمل مفهوم الإعلام السياحي بوصفه الشامل، والعلاقة بين الإعلام والسياحة ومصطلحات متعلقه بالسياحة، والرسائل الإعلامية عبر الإعلام السياحي، والمزيج التسويقي للوجهات السياحية والحلول للعقبات التي تعترض الإعلام السياحي بالسعودية والأبعاد للنشاط السياحي، بين إجتماعي وبيئي اقتصادي وحضاري، وعناصر الجذب السياحي.

واستطرد آل دغي،م في حديثه، أن الورشة في القسم الثاني منها توضح القوالب لبناء المحتوى الإعلامي السياحي،ونماذج عن انتقال القبضة من الإعلاميين الى التقنيين وظهور القوى الناعمة، ومدى أثرها في بناء الوجهات السياحية.

واختتم آل دغيم حديثه بقوله، إن الورشة سوف تناقش في نهايتها المقومات السياحية في محافظة بيشة، وإمكانية إبرازها وبناء محتوى إعلامي، وتحديد القوى الناعمة بها إلى جانب إبراز أهمية تطبيق مفهوم السياحة الزراعية في بيشة وصناعتها كوجهة سياحية منافسة، مضيفا أن الجمعية تحرص أن تقدم مع شركاءها دورا تنمويا يواكب تطلعات القيادة وفق مستهدفات كافة برامج التنمية في التحول الوطني وتحقيق رؤية الوطن2030.