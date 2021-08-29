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لحظة تدمير «التحالف» 3 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (فيديو) 

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لحظة تدمير «التحالف» 3 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (فيديو) 

لحظة تدمير «التحالف» 3 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (فيديو) 
http://almnatiq.net/?p=1019043

بث تحالف دعم الشرعية في اليمن، فيديو يُظهر تفوق الدفاعات الجوية السعودية، في اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة ومفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في المملكة.

ونجح التحالف،‬⁩ في إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف على أن  ميليشيا الحوثي الإرهابية تستمر في مجاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.

 

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