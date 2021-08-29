لحظة تدمير «التحالف» 3 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (فيديو) 

بث تحالف دعم الشرعية في اليمن، فيديو يُظهر تفوق الدفاعات الجوية السعودية، في اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة ومفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط في المملكة.

ونجح التحالف،‬⁩ في إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد التحالف على أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستمر في مجاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة.