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الخارجية تستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية

الخارجية تستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية
http://almnatiq.net/?p=1019046
المناطق - واس:

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للاعتداء الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج اليمنية، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة، وقوف المملكة وتضامنها التام مع الجمهورية اليمنية الشقيقة، مجددةً موقف المملكة الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة، كما تؤكد الوزارة على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه.

وعبرت وزارة الخارجية عن خالص عزائها ومواساتها لذوي الضحايا، وللجمهورية اليمنية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

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