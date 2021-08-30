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الصحة: إتاحة 14 مليون موعد لتلقي لقاح كورونا الشهر الجاري

الصحة: إتاحة 14 مليون موعد لتلقي لقاح كورونا الشهر الجاري
http://almnatiq.net/?p=1019069
المناطق - الرياض

أكدت وزارة الصحة، إتاحة أكثر من 14 مليون موعد للحصول على لقاح كورونا في تطبيق صحتي خلال شهر أغسطس الجاري، مبِّينة أن إجمالي عدد المواعيد المحجوزة خلال نفس الفترة تجاوز 8 ملايين موعد، فيما بلغ عدد الجرعات المعطاة للفئة العمرية من 12 – 18 سنة أكثر من 4 ملايين جرعة.

ونوهت الصحة بأهمية تحقيق عودة دراسية آمنة، وذلك من خلال أخذ الجرعتين من لقاح كورونا وارتداء الكمامة وغسل اليدين وتطبيق التباعد الجسدي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استمراًرا لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وقالت إن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط.

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