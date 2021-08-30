معرضون للإصابة بهذا المرض.. «استشاري»: لا يُنصح لمن هم أقل من عامين استخدام «الهواتف الذكية»

محررو المناطق

كشف استشاري طب وجراحة العيون الدكتور معن الخراشي، عن مدى حقيقة معلومة شائعة تزعم أن استخدام الهواتف الذكية يؤدي للإصابة بقصر النظر.

وأكد الخراشي في حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن استخدام الهواتف الذكية والألواح الإلكترونية ليس من الأسباب المباشرة في قصر النظر، ولكنها يسببان إجهادًا وجفافًا بالعين.

وأضاف الخراشي، أنه لا ينصح لمن هم أقل من عامين باستخدامهما نهائيًّا، كما يجب على الوالدين القيام بفحص نظر أطفالهم حتى في حالة عدم ظهور أعراض تشير إلى إصابتهم بقصر النظر.

وأشار الخراشي إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات ويرتدون نظارات، يجب أن يحافظ على استخدامهم لها بشكل مستمر؛ وذلك لتجنب الإصابة بقصر النظر.