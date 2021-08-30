برازيلي يحصل على 5 جرعات مختلفة من لقاحات كورونا في 10 أيام

المناطق - وكالات:

في وقت تتعامل فيه البرازيل مع نقص خطير في لقاحات كورونا، حصل رجل بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية على 5 جرعات من 3 أنواع مختلفة من لقاحات كوفيد 19 في غضون 10 أيام فقط.

وقالت وسائل إعلام برازيلية، إن الرجل- الذي لم يكشف عن اسمه- بدأ في الحصول على لقاح كورونا في مايو واستمر في تلقي لقاحات جديدة حتى يونيو إلى أن تم اكتشاف الأمر أخيرًا من قبل الموظفين في مركز التطعيم في وقت سابق من هذا الشهر أثناء محاولته الحصول على اللقاح للمرة السادسة.

وبحسب وسائل الإعلام البرازيلية، فإن السجلات تظهر أن الرجل حصل على أول جرعة من لقاح فايزر في 12 مايو، وحصل على الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا في 5 يونيو، والجرعة الثالثة من لقاح كورونافاك في 17 يونيو، والجرعة الرابعة من فايزر في 9 يوليو، والجرعة الخامسة من كورونافاك في 21 يوليو.

وفي البداية اعتقدت السلطات أن سجلات التطعيم للرجل كانت مجرد خلل في النظام الأساسي عبر الإنترنت، لكن التحقيق الأولي الذي أجرته إدارة الصحة البلدية في ريو كشف أن هذا لم يكن نوعًا من خطأ التسجيل.

ونقلت وسائل الإعلام عن إدارة الصحة البلدية قولها: يجري التحقيق في القضية لتحديد ما إذا كان الفشل في تسجيل الجرعات السابقة للرجل في النظام، أو بعض المخالفات الأخرى.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تتعامل فيه البرازيل مع نقص خطير في اللقاحات، إذ ينتظر ملايين الأشخاص الحصول على جرعتهم الأولى، بحسب Oddity Central.

يشار إلى أن الرجل المجهول صاحب الـ5 تطعيمات يتمتع بصحة جيدة.