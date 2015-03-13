مشهد يخطف القلوب.. مصور يُوثق جمال «الشفق الأحمر» أعلى جبل شذا جنوب المملكة

المناطق_ وكالات

في مشهد مبدع يخطف القلوب، رصدت عدسة مصور جمال «الشفق الأحمر» فوق جبل شذا، على ارتفاع ١٧٠٠ متر مربع عن مستوى سطح البحر.

والتقطت عدسات الكاميرا لحظات الغروب ووداع الشمس، في مشاهد آسرة للقلوب، في تلك المنطقة الخلابة، عند جبل شدا الأسفل بمحافظه المخواة التابعة لمنطقة الباحة جنوب غرب المملكة.

وتعليقا على تلك الصور أوضح المصور الضوئي “علي الشدوي: أن «المخواة» تعيش خلال هذه الأيام أجواء جميلة، لذا قرر أن يصعد الجبل قبيل المغرب، ليتمكن من التقاط مشاهد الشفق، بحسب «العربية.نت».

كما أضاف: «أعشق توثيق لحظات غروب الشمس وشروقها، فهي تعتبر بمثابة الساعات الذهبية للمصورين، وأفضل وقت للتصوير سواء كانت للشمس أو لتصوير الأشخاص أو المناظر الطبيعية».

وتابع الساعة الذهبية أو الساعة السحرية في التصوير، هي الفترة القصيرة ما بعد شروق الشمس أو قبل غروب الشمس، عندما يكون ضوء النهار أكثر احمراراً ونعومة من الشمس.

يذكر أن الشفق الأحمر، هو ما يعرف بالحمرة التي تكون بعد مغيب الشمس، كما يحدد غياب الشفق الأحمر عند المسلمين موعد صلاة العشاء.