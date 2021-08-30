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بعرض جانبي نادر.. وفاة أول حالة بـ لقاح فايزر في نيوزيلندا

بعرض جانبي نادر.. وفاة أول حالة بـ لقاح فايزر في نيوزيلندا

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بعرض جانبي نادر.. وفاة أول حالة بـ لقاح فايزر في نيوزيلندا

بعرض جانبي نادر.. وفاة أول حالة بـ لقاح فايزر في نيوزيلندا
لقاح فايزر
http://almnatiq.net/?p=1019089
المناطق- وكالات:

أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم، الاثنين، تسجيل أول حالة وفاة مرتبطة بلقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

 

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فإن إعلان وفاة الحالة، يأتي بعد أن فحصت لجنة مستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19 ملابسات وفاة امرأة عقب تلقيها اللقاح، دون أن تفصح عن عمرها.

 

وتكافح نيوزيلندا تفشيا للسلالة دلتا بعد نحو ستة أشهر من خلوها من كورونا. وسجلت الاثنين 53 حالة إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع مجمل إصاباتها بالفيروس في التفشي الحالي إلى 562، في وقت فرضت فيه السلطات إغلاقا في أنحاء البلاد هذا الشهر للتغلب على انتشار السلالة دلتا.

 

واعتبرت اللجنة، أن وفاة المرأة نجمت عن التهاب عضلة القلب، والذي يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح فايزر، حسب بيان وزراة الصحة في نيوزيلندا.

 

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن «هذه أول حالة في نيوزيلندا تحدث فيها الوفاة بعد أيام من التطعيم بلقاح فايزر لكوفيد-19»، موضحة أن الحالة أُحيلت للطبيب الشرعي ولم يتحدد سبب الوفاة بعد.

 

يأتي هذا في وقت اعتبرت فيه اللجنة المستقلة، أن التهاب عضلة القلب ربما نجم عن التطعيم، مشيرة أيضاً إلى وجود مشكلات طبية أخرى تحدث في الوقت نفسه وربما كان لها تأثير بعد التطعيم.

 

وأضافت اللجنة المستقلة، أن «فوائد التطعيم بلقاح فايزر تفوق بشدة مخاطر كل من الإصابة بكوفيد-19 وآثار اللقاح الجانبية، ومنها التهاب عضلة القلب».

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