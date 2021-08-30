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وكيل «الصحة» يوضح الفرق بين المناعة الناتجة عن عدوى كورونا واللقاحات..أيهما أفضل؟

وكيل «الصحة» يوضح الفرق بين المناعة الناتجة عن عدوى كورونا واللقاحات..أيهما أفضل؟

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وكيل «الصحة» يوضح الفرق بين المناعة الناتجة عن عدوى كورونا واللقاحات..أيهما أفضل؟

وكيل «الصحة» يوضح الفرق بين المناعة الناتجة عن عدوى كورونا واللقاحات..أيهما أفضل؟
http://almnatiq.net/?p=1019100

علق وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية د. عبدالله بن مفرح عسيري، على دراسة بشأن مقارنة المناعة الطبيعية لـ SARS-CoV-2، بالمناعة التي يسببها اللقاح.

وقال استشاري الأمراض المعدية، عبر حسابه على “تويتر”، إن «هذه الدراسة غير المحكّمة أثارت لغطًا وهي معاكسة لعشرات الدراسات المحكّمة».

وأضاف، أن «الثابت حتى الآن أن المناعة بعد عدوى كوفيد لا يمكن التنبؤ بها وفي أحوال كثيرة غير كافية خاصة ضد المتحورات، بينما المناعة المستحثة باللقاحات مركزة ومحددة وأكثر استدامة وكلتاهما طبيعية من إبداع الخالق عز وجل».

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