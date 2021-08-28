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3 خطوات أساسية لتتوافق المنشأة مع «فاتورة».. تعرف عليها

3 خطوات أساسية لتتوافق المنشأة مع «فاتورة».. تعرف عليها
http://almnatiq.net/?p=1019115
المناطق ـ الرياض:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، 3 خطوات أساسية على المنشأة الالتزام بها لتكون متوافقة مع متطلبات المرحلة الأولى للفوترة الإلكترونية «فاتورة»، التي تدخل حيّز التنفيذ في 4 ديسمبر 2021م.

وذكرت الهيئة، أن الخطوات تضمن، عدم إصدار فواتير مكتوبة بخط اليد، إضافة إلى التأكد من وجود نظام فوترة في المنشأة متوافق مع المتطلبات، وعلى المنشأة أيضا التأكد من وجود جميع عناصر الفاتورة الضريبية.

وفي وقت سابق، أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروع «فاتورة»، الذي سيُسهم في الحد من تعاملات الاقتصاد الخفي وتعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب الإسهام بشكل كبير في الجهود المبذولة من جهات حكومية عدة لمكافحة التستر التجاري.

 

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