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«فلكية جدة» تكشف عن ظاهرة كونية تضئ سماء المملكة 

«فلكية جدة» تكشف عن ظاهرة كونية تضئ سماء المملكة 

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«فلكية جدة» تكشف عن ظاهرة كونية تضئ سماء المملكة 

«فلكية جدة» تكشف عن ظاهرة كونية تضئ سماء المملكة 
http://almnatiq.net/?p=1019119
محررو المناطق

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة كونية نادرة تضئ سماء المملكة والوطن العربي.

وقال رئيس فلكية جدة المهندي ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد أواخر أغسطس ومطلع سبتمبر، نجوم الجوزاء والشعرى، وبه تزين الأفق الشرقي قبل شروق الشمس، وذلك ضمن علامات التغير الفصلي.

 

وأضاف أبو زاهرة، أن نجوم الجوزاء تشرق قبل الفجر في هذا الوقت من العام، ويمكن التعرف عليها من خلال ثلاثة نجوم تصنع خطا مستقيمًا قصيرًا وتشكل حزام الجوزاء، إلى جانب ذلك يوجد أسفلها نجم براق جدا يتلألأ بجنون في هذا الوقت من السنة هو نجم الشعرى والذي يسمى احيانا نجم الكلب لأنه جزء من نجوم الكلب الأكبر، ويضيء بومضات حمراء وزرقاء يمكن رؤيتها بالعين المجردة.

 

وتابع رئيس فلكية جدة: «نجم الشعرى يظهر وكأنه يتبع نجوم الجوزاء عبر السماء مع الانتقال من ظلمة الليل نحو ضوء الفجر، وذلك نتيجة لدوران الأرض حول محورها».

 

وأشار رئيس فلكية جدة، إلى أنه نظرًا لحركة الارض حول الشمس فإن نجوم الجوزاء الآن ترصد مرتفعه بشكل اكبر عند الفجر مقارنة بالشهر الماضي وقريبا ستصبح نجوم الجوزاء ونجم الشعرى مشاهدة بسماء المساء بعد غروب الشمس خلال فصل الشتاء بالنصف الشمالي للكرة الأرضية

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