أمين الباحة في زيارة ميدانية إلى «العقيق» لمعالجة التشوه البصري بالمحافظة

المناطق - الباحة:

زار أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، محافظة العقيق، لمتابعة سير الأعمال والمبادرات التي تنفذها بلدية المحافظة، وذلك لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية بالمحافظة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أمانة منطقة الباحة، في معالجة عناصر التشوه البصري في مدن ومحافظات المنطقة ومراكزها.

ووجه أمين منطقة الباحة، كلا من، وكيل الأمين لشؤون بلديات المنطقة الدكتور منصور الباهوت، ورئيس بلدية محافظة العقيق علي المحيا، بسرعة استكمال الأعمال المطلوبة وفق الخطة التنفيذية المعده لهذا الغرض.

من جهة أخرى، شارك أمين المنطقة في تنفيذ مبادرة دهان الحوائط والجدران، التي تنفذها بلدية محافظة العقيق بالشراكة مع الفرق التطوعية بالمحافظة، وذلك لإزالة عدد من الكتابات المشوهة في بعض المواقع.

وأوضح الدكتور السواط، أن جميع البلديات بمنطقة الباحة قد حققت المستهدفات المطلوبة منها في معالجة التشوهات البصرية وفقاً لخطة العمل المعتمدة من مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمتعلقة بأعمال إصلاحات تكسير الأرصفة ومعالجة حفر الأسفلت في الشوارع وصيانة أعمدة الإنارة ورفع النفايات والمخلفات والأنقاض وإزالة صبيات النيوجرسي من الشوارع والميادين العامة.

وأشاد الدكتور السواط، بتعاون المجالس البلدية والفرق التطوعية والأهالي، مثمنا الجهود المبذولة في رصد ومعالجة التشوهات البصرية في مدن ومحافظات المنطقة ومراكزها الإدارية.