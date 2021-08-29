جامعة حفر الباطن: الدراسة عن بعد لجميع الطلاب الدارسين في هذا المبنى

المناطق - وكالات

أصدرت جامعة حفر الباطن، قرار حرصاً منها علي ضمان عودة الحضور التدريجي الآمن لمقاعد الدراسة، بأن تكون الدراسة بنظام التعليم عن بعد لجميع الطلاب الدارسين في مبنى 2 فقط الذي يقع على طريق الرياض.

وأرسلت الجامعة رسالة نصية للطلاب صباح اليوم الاثنين، أوضحت خلالها أن هذا القرار بدأ اعتباراً من أمس الأحد 22 محرم 1443 الموافق 2021/08/29م وحتى يوم الخميس 2 صفر 1443هـ الموافق 2021/09/09 م.

وتفقد رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح آل صقر، أمس الأحد، عدد من الكليات للوقوف على تنظيم وانسيابية استقبال طلاب الجامعة في بداية العام الجامعي الجديد، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، والاطمئنان على سير العملية التعليمية.