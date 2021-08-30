«مستشار تربوي»: التعليم الحضوري مهم جدًا لنجاح العملية التعليمية

محررو المناطق:

قال حسن الحيكان، المستشار التربوي، إن منصة «مدرستي» لها دور كبير في نجاح العملية التعليمية خلال جائحة كورونا.

وأضاف المستشار التربوي، لبرنامج اليوم على قناة الإخبارية، أننا لمسنا حرص ولاة الأمر ووزارة التعليم، على أن تعود الدراسة الحضورية، وهو ما يؤكد أن التعليم الحضوري له دور كبير ومهم جدًا في نجاح العملية التعليمية.

واختتم: “ربما منصة مدرستي أو التعليم عن بعد لا يكفي أن يسد الأهمية لمخرجات التعليم والحصول على أفضل ما يمكن لتعليم طلابنا”.