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ظاهرة نادرة.. إعصار «إيدا» يُعيد مياه أكبر نهر في أمريكا إلى الوراء
http://almnatiq.net/?p=1019194
المناطق - وكالات

كشف سكوت بيريين عالم الهيدرولوجيا بهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، عن تفاصيل  إعصار إيدا الذي اجتاح ولاية لويزيانا الأمريكية الجنوبية.

وقال بيريين، إن الإعصار قلب مسار نهر المسيسيبي إلى الوراء في مجراه الأدنى، وأن هذة الظاهرة “غير العادية للغاية” تسببت فيها الرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها أحيانا 240 كيلومترا في الساعة، إضافة إلى موجات المد العاصفة في خليج المكسيك حيث يصب أكبر نهر في أمريكا الشمالية، جاء ذلك خلال تصريحات لشبكة CNN.

وأضاف بيريين، المتواجد في المنطقة المحيطة بنيو أورليانز التي ضربها الإعصار، أن النهر تباطأ من حوالي 0.6 متر في الثانية إلى نصف قدم 0.15 متر في الثانية في الاتجاه المعاكس.

وأشار بيريين إلى أن المقياس لا يقيس تدفق النهر بأكمله، لذلك من المحتمل أن الشرائح العميقة من مياه النهر لم تتغير اتجاهات تدفقها.

وذكر العالم أنه لاحظ تغير اتجاه جريان النهر خلال إعصار “كاترينا” الذي اجتاح المنطقة نفسها قبل 16 عاما، مخلفا 1800 قتيل بالإضافة إلى أضرار تقدر بنحو 125 مليار دولار.

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