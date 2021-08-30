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بالأرقام.. تعرف على أحدث معلومات لقاح كورونا بالمملكة

بالأرقام.. تعرف على أحدث معلومات لقاح كورونا بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1019205
محررو المناطق:

نشر مركز التواصل الحكومي، إنفوجرافا يسلط الضوء على أحدث معلومات لقاح كورونا بالمملكة.

 

وتضمن الإنفوجراف، أرقامًا مفصلة بشأن عدد من حصلوا على جرعات اللقاح بالممكلة وكذلك مؤشرات انخفاض المنحنى الوبائي، بالإضافة إلى رصد متحور «دلتا» وكيف أن الدراسات تشير إلى أن العدوى في الأشخاص مكتملي التحصين تحدث بنسب صغيرة.

 

وكان وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية د. عبدالله بن مفرح عسيري، قد علق على دراسة بشأن مقارنة المناعة الطبيعية لـ SARS-CoV-2، بالمناعة التي يسببها اللقاح.

 

وقال استشاري الأمراض المعدية، عبر حسابه على “تويتر”، إن «هذه الدراسة غير المحكّمة أثارت لغطًا وهي معاكسة لعشرات الدراسات المحكّمة».

 

وأضاف، أن «الثابت حتى الآن أن المناعة بعد عدوى كوفيد لا يمكن التنبؤ بها وفي أحوال كثيرة غير كافية خاصة ضد المتحورات، بينما المناعة المستحثة باللقاحات مركزة ومحددة وأكثر استدامة وكلتاهما طبيعية من إبداع الخالق عز وجل».

 

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