مشرف الإرشاد النفسي بـ«التعليم»: التهيئة النفسية للطالب لا تحتمل التهاون (فيديو)

محررو المناطق

قال مشرف الإرشاد النفسي والاجتماعي بوزارة التعليم، إن التهيئة النفسية للطالب أمر مهم ولا تحتمل التهاون لعودة حضورية آمنة.

وأضاف في تصريح لقناة الإخبارية، أن هناك لجان تعمل في الوزارة بشكل مستمر لإرشاد وتوجيه الطلاب كلاً فيما يخصه سواء في الإشراف أو الشؤون المدرسية بالإضافة إلى الصحة المدرسية، وكلاً يقوم بالدور المناسب.

وأوضح مشرف الإرشاد النفسي، بأن العبء كبير لكن الكل يقوم بدوره في ما يتعلق بالتهيئة النفسية للطلاب والتوعية.

وشدد المشرف، على ضرورة استكمال الطلاب جرعات كورونا (كوفيد 19)، مضيفة أن هناك عمل علي الناحية النفسية وتعويد الطلاب علي النظام الجديد، من التباعد وعدم الاحتكاك بين الطلاب.

وأكد علي استبعاد جميع الأنشطة التي لا تحقق التباعد بين الطلاب من البرنامج حرصاً علي سلامة الطلاب، مشيراً إلى أن هناك تهيئة للطلاب من الاتجاهين مع إبعاد الخوف عنهم تجنباً لرد فعل عكسي من الطلاب.