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تسريبات «آيفون 13» المٌرتقب تكشف الستار عن ميزة تقنية متطورة

تسريبات «آيفون 13» المٌرتقب تكشف الستار عن ميزة تقنية متطورة
http://almnatiq.net/?p=1019208
المناطق - وكالات:

كشف موقع CNET المتخصص بالأخبار التقنية، تسريبات جديدة خاصة بمميزات تقنية متطورة بهاتف «أبل» المرتقب «آيفون 13»، وأخرها دعم الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

 

وحسب CNET، فإن «آيفون 13»، سيتيح للمستخدمين إجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية في مناطق لا توجد بها تغطية خلوية، عن طريق دعم الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

 

من ناحية أخرى، ذكر موقع MacRumors المتخصص بنشر أحدث التسريبات المرتبطة بأجهزة شركة «أبل»، إلى أن «آيفون 13» سيحتوي معالجا من نوع «كوالكوم إكس 60»، يدعم الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية.

 

ومن المتوقع أن تزيد «آبل» من سعر «آيفون 13» مقارنة بالإصدارات السابقة، وذلك بعد أن رفعت شركة «تي إس إم سي»، التي تعد أكبر موّرد للرقائق، من تكاليف الإنتاج، على أن الزيادة بنسبة 5 في المئة على معالجات 7 نانومتر، في حين ستصل نسبة الزيادة لـ20 في المئة بالنسبة لتقنيات المعالجة.

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