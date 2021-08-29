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مدرب «الحزم» السابق يكشف سر قوة الدوري السعودي

مدرب «الحزم» السابق يكشف سر قوة الدوري السعودي
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محررو المناطق

قال الروماني دانيال إيسايلا المدير الفني السابق لفريق الحزم، وبني ياس الإماراتي حاليًا، إن الدوري السعودي قوي للغاية وسر قوته فتح باب الاستعانة بعدد كبير من المحترفين الأجانب الذين أضافوا قوة كبيرة على المباريات.

 

وأشار إيسايلا، إلى أن المقارنة بين الدوري السعودي والدوري الإماراتي غير عادلة، لأن في موسمه الأول بالسعودية تم السماح لكل نادٍ بالتعاقد مع سبعة أجانب، بينما في الإمارات مسموح بالتعاقد مع أربعة أجانب فقط.

 

وأبدى الروماني خلال لقاء تليفزيوني، إعجابه بالمغربي عبدالرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر، واصفًا إياه بأنه “مهاجم عجيب” لأنه يسجل أهدافا كثيرة من أشباه الفرص التي تتاح له أمام شباك المنافسين.

 

وأضاف إيسايلا، أنه لم يطلب الرحيل لكنه اتفق على هذه الخطوة مع إدارة النادي، مشيرًا إلى أن الدوري السعودي به صفقات كبيرة لكنه لم يكن على اطلاع على تفاصيلها بحكم تركيزه على عمله.

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