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دراسة حديثة تكشف مفاجأة.. كورونا يستطيع تجنيد جهاز المناعة

دراسة حديثة تكشف مفاجأة.. كورونا يستطيع تجنيد جهاز المناعة
http://almnatiq.net/?p=1019240

فجرت دراسة جديدة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت أن فيروس كورونا قادر على التلاعب بجهاز المناعة لدينا وجعله بطريقة ما يهاجم نفسه.

 

ولا تزال المعلومات الطبية عن فيروس كورونا وتأثيره على جهاز المناعة لدينا تتكشف يوما تلو الأخر، أخرها دراسة حديثة نشرها موقع Science Alert العلمي، أجريت على حالة لمريض أميركي أصيب بالفيروس وفقد الرؤية في عينه اليمنى لمدة يومين عقب شفائه منه، ما أثار العديد من التساؤلات.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن تقريرا لفريق من الأطباء من كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا في نيويورك، كشف تعافي الرجل من الفيروس، لكنه أصيب بصداع بعد أسبوع، وسرعان ما تبع ذلك تلاشي الرؤية في عينه اليمنى، لدرجة أنه لم يكن بإمكانه سوى القيام بحركات محددة، وأي حركة تتم بهذه العين تسببت أيضاً في ألم شديد.

 

من ناحية أخرى، كشف التصوير المقطعي أن مصدر معاناة المريض هو التهاب الجيوب الأنفية الذي يمتد إلى الجانب الأيمن من وجهه، وكانت الحالة خطيرة للغاية، حيث تسببت في تآكل العظم نفسه، ما استلزم إجراءً طارئاً لإزالة أكبر قدر ممكن من المادة الملتهبة من كل تجويف، إلا أن الجراحة بدت وكأنها استراتيجية ناجحة في البداية، لكن سرعان ما عاد الألم وتفاقمت حالة الرؤية لديه مرة أخرى.

 

وبحسب وسائل الإعلام، أظهرت فحوص الأنسجة وجود بكتيريا تسمى Streptococcus constellatus. وعادة تكون هذه البكتيريا الجيدة في الأمعاء وتجويف الفم، إلا أنها تتحول إلى سيئة عند نقلها إلى مناطق أخرى من الجسم. كذلك، كشف المزيد من الفحوص عن انتشار نوع نشط من خلايا الدم البيضاء، وهو نوع ينتج عادة جسماً مضاداً صغيراً غريباً يسمى IgG4.

 

واشتهر هذا النوع بالتسبب في سلسلة من المشكلات الخاصة به من خلال الأمراض المرتبطة بالمناعة الذاتية والتي يمكن أن تصيب أي جزء من الجسم تقريبا، ما يؤدي إلى حدوث الالتهابات والتسبب في كل أنواع الألم.

 

وبالأخير، توصلت الدراسة إلى أن كوفيد 19، هو عادة العقل المدبر عندما يتعلق الأمر بالعبث باستجابتنا المناعية، رغم أنها أوضحت في الوقت ذاته أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات قوية بين المرضين.

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