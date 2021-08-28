هل يمكن تفويض شخص عليه مخالفات بقيادة مركبة؟.. المرور يُجيب 

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http://almnatiq.net/?p=1019241
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وجه أحد المواطنين سؤالا إلى  الإدارة العامة للمرور عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الاثنين، عن قانون المرور.

وقال أنور الحربي، «هل أستطيع إضافة مستخدم للمركبة برخصة السير ويوجد عليه مخالفات مرورية ؟».

ورد حساب المرور، بأن «نظام المرور في المادة السابعة عشر الفقرة 2، ينص بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة. تسعدنا خدمتك».

وتطلق إدارة المرور خدمة الرد علي الأسئلة عبر منصات التواصل الاجتماعي تسهيلًا علي المواطنين.

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