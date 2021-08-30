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«الصحة العالمية» تنصح بأولوية تطعيم المعلمين وموظفي المدراس ضد كورونا

«الصحة العالمية» تنصح بأولوية تطعيم المعلمين وموظفي المدراس ضد كورونا
http://almnatiq.net/?p=1019258
المناطق_ وكالات

نصحت منظمة الصحة العالمية واليونيسف، اليوم الاثنين، بضرورة إدراج المدرّسين وموظفي المدارس ضمن المجموعات التي تُمنح أولوية في عمليات التطعيم ضد كورونا لتمكين المدارس في أوروبا وآسيا الوسطى من إبقاء أبوابها مفتوحة.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الوكالتين الأمميتين، أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء تشمل إعطاء المدرسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كوفيد-19 على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية.

وأوضح البيان أن على التوصية، التي سبق أن صدرت عن مجموعة من خبراء منظمة الصحة العالمية في نوفمبر 2020 قبل إطلاق اللقاحات، أن تطبق مع ضمان تطعيم السكان الأكثر عرضة للخطر.

وذكرت الوكالتان بالتزامن مع إعادة فتح المدارس، أنه من الضروري أن يتواصل التدريس من داخل الصفوف من دون انقطاع، رغم انتشار المتحورة “دلتا الأشد عدوى.

وصرح مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه في البيان أنه “من الأهمية بمكان بالنسبة لتعليم الأطفال وصحتهم النفسية ومهاراتهم الاجتماعية أن تساعد المدارس في تزويد أطفالنا الأدوات التي تجعلهم أعضاء سعداء ومنتجين في المجتمع”.

وأشار مدير المنظمة إلي أن الوباء كان وراء تعطيل يعد الأكثر كارثية للتعليم في التاريخ.

وحضت الوكالتان الدول على تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق 12 عاما ممن يعانون من مشاكل صحية تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد جراء كورونا.

كما نوه البيان بأهمية التدابير الرامية لتحسين البيئة المدرسية خلال الوباء، بما يشمل تحسين التهوية والحد من عدد التلاميذ في كل صف ومراعاة التباعد الاجتماعي وإجراء فحوص كورونا دورية للتلاميذ والموظفين.

وجاء في توصيات لمنظمة الصحة العالمية نشرت مطلع يوليو المنصرم بأنه يجب منح أولوية في إجراء فحوص للطلبة الذين يعدون ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر أو تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا.

وفي آخر إحصاء لفيروس كورونا، أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في العالم تجاوز 4.5 مليون شخص.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، فإن إجمالي الوفيات بسبب مرض كورونا في العالم وصل إلى 4 ملايين و500 ألف و135 وفاة.

ويتجاوز عدد الإصابات المسجلة في العالم بفيروس كورونا 216 مليون إصابة.

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