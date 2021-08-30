مستشارة «تطوير المناهج»: مادة «التفكير الناقد» ليس لها تخصص معين (فيديو)

محررو المناطق:

كشفت الدكتورة مها العجمي، مستشارة بمركز تطوير المناهج، عن عدم وجود مدرسين مخصصين لمادة التفكير الناقد.

وقالت العجمي، في تصريحات متلفزة لقناة العربية، ردا على سؤال ما هو تخصص المعلم الذي يقدم هذه المادة للطلاب؟، «إن مادة التفكير الناقد ليس هناك تخصص معين يدرسة المعلم.. لا يمكن ما في حاجة اسمها تخصص تفكير ناقد».

وأضافت: «لكن قد يستطيع مدرسو الدراسات الاجتماعية، أن يقوموا يتدريس التفكير الناقد، أيضا معلم اللغة العربية، يستطيع ذلك، حتى معلمي الدراسات الإسلامية يستطعيون تدريس التفكير الناقد».

جدير بالذكر أن «التفكير الناقد» هي مادة دراسية جديدة أدرجت ضمن المناهج التعليمية في الممكلة.