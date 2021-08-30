أمير «مكة المكرمة» يستقبل مدير مكتب فرع «الرياضة» ورئيس محكمة الاستئناف الإدارية

المناطق - مكة:

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اليوم، الاثنين، مدير مكتب فرع وزارة الرياضة المعين حديثا عبدالعزيز العبود.

وهنأ الأمير خالد الفيصل، العبود بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الوكلة إليه، كما استعرض مشاريع الوزارة المزمع تنفيذها في محافظات المنطقةوالهادفة لتنويع الأنشطة الرياضية بما يتواءم ومختلف الميول.

على صعيد آخر، استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، رئيس محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة، الشيخ خالد الدخيل بمناسبة تعيينه رئيسًا للمحكمة. وهنأ الأمير خالد الفيصل، الدخيل بتعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الوكلة إليه.