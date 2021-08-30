أمير القصيم يطلق المنصة الإلكترونية الخاصة بجمعية التمور «خير»

المناطق- القصيم:

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المنصة الإلكترونية التفاعلية الخاصة بجمعية التمور «خير» التي تربط بين المتبرع والمستفيد والناقل.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية التمور «خير» سليمان السعوي، وعدد من أعضاء الجمعية.

واستمع الأمير فيصل، لشرحٍ عن الجمعية وأهدافها، مشيرا إلى أن الجمعية سيكون لديها قاعدة بيانات بالمتبرعين والمستفيدين والناقلين، والعمل على معالجة الهدر والفاقد في التمور، وإيجاد وصناعة الحلول للتوزيع على المستحقين.

كما اطلع أمير منطقة القصيم على مبادرة باقة التمر في السنة النبوية، التي تندرج تحتها عدة برامج تساعد على إحياء السنة النبوية منها التصبح بسبع تمرات، وأكل ثلاث تمرات قبل صلاة عيد الفطر المبارك، والتعريف بمقدار التمور في الصاع النبوي، وتقديم التمور هدية للحاج القادم من خارج المملكة.

وبارك أمير القصيم، هذه المنصة والمبادرة التي تقوم عليها جمعية خير، منوها بجهود القائمين عليها، داعياً الله للجميع التوفيق والسداد.