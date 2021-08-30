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الحياة الفطرية: طائر «نقشارة» مسموح بصيده حتى 20 أكتوبر القادم

الحياة الفطرية: طائر «نقشارة» مسموح بصيده حتى 20 أكتوبر القادم
http://almnatiq.net/?p=1019306
محررو المناطق:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن طائر «نقشارة»، من الطيور المسموح بصيدها في المملكة.

 

ونشر حساب المركز على “تويتر”، إنفوجرافا سلط الضوء على طائر «نقشارة»، ووسيلة الصيد المسموح بها، وهي البنادق الهوائية (الساكتوت)، مشيرًا إلى أن موسم صيد الطائر، هو: 20 أغسطس- 20 أكتوبر.

 

وحول وضعه بالمملكة، فهو مهاجر عابر شائع في معظم مناطق المملكة والبعض منها تقضي الشتاء على أراضيها. تتواجد وقت العبور والشتاء في أي مكان تقريبا به أشجار أو شجيرات، وتتغذى على الحشرات واليراقات الصغيرة والعناكب، التي تلتقطها من بيت الأوراق والأغصان، بحسب الإنفوجراف.

 

وذكر الحساب، أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية.

 

 

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