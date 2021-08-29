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انضمام «فهد المولد» لـ«الأخضر» طمأنة لجماهير «العميد»

انضمام «فهد المولد» لـ«الأخضر» طمأنة لجماهير «العميد»
http://almnatiq.net/?p=1019313
المناطق - الرياض:

يعد اللاعب فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، إضافة قوية للمنتخب السعودي، حيث أنه من أبرز اللاعب في الأخضر، وأحد الركائز الأساسية في ناديه.

وجاء انضمام قائد الاتحاد فهد المولد للمنتخب السعودي «في معسكر الرياض الخاص بالأخضر، تحضيرًا لمواجهتي فيتنام وعمان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بمثابة طمأنة لجماهير “العميد”؛ حيث بات في حكم المؤكد بقاء اللاعب في صفوف الفريق الجداوي».

ومع قرب انتهاء فترة تسجيل المحترفين في الفترة الصيفية، غدًا الثلاثاء، والذي تحظر فيه لوائح “اتحاد القدم السعودي” التفاوض مع أي لاعب أثناء تواجده في معسكرات المنتخبات السعودية؛ فإن “المولد” لن يلعب لغير فريقه الحالي.

وأكدت إدارة الاتحاد في أكثر من تصريح إعلامي، بقاء “المولد” ضمن كتيبة الفريق للموسم الحالي، وأن اللاعب أحد ركائز الفريق الأساسية، ولن يتم الاستغناء عن خدماته.

وبتأكيد بقاء اللاعب مع الاتحاد، قطعت الإدارة الاتحادية كل المفاوضات الخارجية في خطف اللاعب، ولعل أبرزها كانت مفاوضة أحد أندية العاصمة.

 

 

 

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