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«هيئة المنافسة» توافق على مشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية في المملكة

«هيئة المنافسة» توافق على مشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1019318
المناطق - واس:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة على عدم ممانعتها على مشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية في المملكة العربية السعودية ليصبح مجموع عدد المشروعات المشتركة التي وافقت عليها الهيئة العامة للمنافسة 10 طلبات منذ بداية العام.

وأوضحت الهيئة بأنها أصدرت قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دسر” والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro) في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات المشروع المشترك الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران.

ومن جانب آخر على نفس السياق أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية “دسر” وشركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في توريد المسبوكات والمطروقات.

وستملك شركة دسر نسبة 70% وشركة أرامكو السعودية للتطوير نسبة 15% وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات 15% من رأس مال المشروع المشترك.

وأوضحت الهيئة بأنها قامت بدراسة السوقين بعناية ووجدت أنه لايترتب على هذين المشروعين أي هيمنة سوقية من حيث الحصص السوقية لجميع الأطراف وأن المشروعات المشتركة ستسهم في تعزيز الصناعة المحلية وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.

 

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