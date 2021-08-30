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«خبير أرصاد» يحدد موعد بدء الاعتدال التدريجي في طقس المملكة (فيديو)

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«خبير أرصاد» يحدد موعد بدء الاعتدال التدريجي في طقس المملكة (فيديو)

«خبير أرصاد» يحدد موعد بدء الاعتدال التدريجي في طقس المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1019323
محررو المناطق:

كشف المحلل بمركز الأرصاد، عقيل العقيل، أن هنا رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، مشيرا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ 6 مساء.

 

وقال العقيل، في تصريحات متلفزة: “نتوقع رياح شرقية جافة وحارة تؤثر على منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومن المتوقع أن تلامس درجات الحرارة 50 درجة مئوية في مكة المكرمة”.

 

وأضاف المحلل بمركز الأرصاد: “نحن في الربع الأخير من فصل الصيف وعلى قرب من الفترة الانتقالية، وتحدث عادة في الفترات الانتقالية أو الربع الأخير من فصل الصيف، ارتفاع في درجات الحرارة، ونتوقع أن تعود الأجواء أو تكون لطيفة خاصة في ساعات المساء مع منتصف شهر 9، وابتداء من شهر أكتوبر تبدأ الأجواء بالاعتدال التدريجي الكلي على كل مناطق المملكة خاصة في درجات الحرارة الصغرى”.

 

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