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8.539 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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8.539 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8.539 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا
A Saudi national travelling into Bahrain gets a nose swab at an immigration checkpoint on the King Fahd Causeway that reopened after coronavirus disease (COVID-19) restrictions were eased, at the Bahrain-Saudi border, Bahrain, September 15, 2020. REUTERS/Hamad I Mohammed
http://almnatiq.net/?p=1019332
المناطق - واس:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 7 حالة وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 386 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 532.512، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 544.225، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8.539 حالة.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد أكد أن تبديل أو خلط اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” أمر آمن وفعال ويحدث التنشيط المطلوب لتحقيق المناعة.

 

وأشار إلي أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها لكونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات ورفع مستوى المناعة، كما أنها هامة جداً لتحقيق المناعة المجتمعية.

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