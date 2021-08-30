تعرف على إرشادات الدخول إلى منصة روضتي أو مدرستي

محررو المناطق:

نشرت وزارة التربية، إنفوجرافا عبر حسابها الرسمي على تويتر، يوضح إرشادات الدخول إلى منصة روضتي أو مدرستي، مشيرة إلى أن أولياء أمور طلبة الصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث الابتدائي)، بإمكانهم الدخول إلى حسابات أبنائهم في مدرستي؛ ويمكنهم الحصول على الرقم السري المنشأ من النظام من خلال حساب ولي الأمر في المنصة، أو بالتواصل مع مدير المدرسة لإعادة إرسال بيانات محدثة لحساب الطالب أو الطالبة.

ومن بين الإرشادات التي نشرتها وزارة التعليم:

مستخدم جديد: في حال كنت مستخدما جديدا يمكن استخدام كلمة المرور في تطبيق توكلنا. مستخدم سابق، في حال كنت مستخدما سابقا يمكن الدخول بكلمة المرور المستخدمة لديك حاليا.

مستخدم سابق وتم انتقاله لإدارة تعليمية أخرى: في حال كنت مستخدم سابق لمنصة مدرستي واتنقلت من إدارة تعليم إلى إدارة تعليم أخرى فإن اسم المستخدم الخاص بك سيتم توفيره عن طريق تطبيق توكلنا. وعند عدم تمكنك من الدخول يمكنك مراجعة مدير المدرسة أو الدعم الفني.