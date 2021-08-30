احدث الأخبار

بـ66 حالة..الرياض تتصدر مناطق المملكة في إصابات كورونا الجديدة   
أبرز المواد
 تعرف على إرشادات الدخول إلى منصة روضتي أو مدرستي
أبرز المواد
 «خبير أرصاد» يحدد موعد بدء الاعتدال التدريجي في طقس المملكة (فيديو)
أبرز المواد
 8.539 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 الحياة الفطرية: طائر «نقشارة» مسموح بصيده حتى 20 أكتوبر القادم
أبرز المواد
 انضمام «فهد المولد» لـ«الأخضر» طمأنة لجماهير «العميد»
أبرز المواد
 شرطة مكة: القبض على مواطن ارتكب 6 جرائم سطو بجدة
أبرز المواد
 «هيئة المنافسة» توافق على مشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية في المملكة
أبرز المواد
 هل يمكن تفويض شخص عليه مخالفات بقيادة مركبة؟.. المرور يُجيب 
أبرز المواد
 استشاري: عدم التحكم بالضغط من أهم أسباب الجلطة الدماغية
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلق المنصة الإلكترونية الخاصة بجمعية التمور «خير»
أجواء المناطق
 منارة إسلامية وتحفة معمارية رائعة.. افتتاح مسجد «الملك سلمان» بالمالديف خلال أيام
أبرز المواد
بـ66 حالة..الرياض تتصدر مناطق المملكة في إصابات كورونا الجديدة   

بـ66 حالة..الرياض تتصدر مناطق المملكة في إصابات كورونا الجديدة   

أبرز المواد
تعرف على إرشادات الدخول إلى منصة روضتي أو مدرستي

تعرف على إرشادات الدخول إلى منصة روضتي أو مدرستي

أبرز المواد
«خبير أرصاد» يحدد موعد بدء الاعتدال التدريجي في طقس المملكة (فيديو)

«خبير أرصاد» يحدد موعد بدء الاعتدال التدريجي في طقس المملكة (فيديو)

أبرز المواد
8.539 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8.539 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

بـ66 حالة..الرياض تتصدر مناطق المملكة في إصابات كورونا الجديدة   

بـ66 حالة..الرياض تتصدر مناطق المملكة في إصابات كورونا الجديدة   
إصابات كورونا في المملكة
http://almnatiq.net/?p=1019349
محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و 7 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 8539 حالة وفاة.

وأشارت الوزراة إلى تسجيل 386 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (532,512) حالة.

وتصدرت منطقة الرياض المناطق بالسعودية على مستوى الإصابات الجديدة بواقع 66 إصابة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 36 إصابة، ثم المنطقة الشرقية بـ 21 إصابة، فيما كانت منطقة الباحة الأقل بواقع إصابة واحدة.

ووصل إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى أكثر من 36.47 مليون جرعة.

 

روابط ذات صلة

الخارجية تستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية

الخارجية تستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على قاعدة العند اليمنية
«الصحة» تطالب الحوامل بسرعة أخذ لقاح فيروس كورونا 

«الصحة» تطالب الحوامل بسرعة أخذ لقاح فيروس كورونا 
الإطاحة بـ 4 مقيمين زوروا فحوصات كورونا في الرياض

الإطاحة بـ 4 مقيمين زوروا فحوصات كورونا في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*