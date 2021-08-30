بـ66 حالة..الرياض تتصدر مناطق المملكة في إصابات كورونا الجديدة   

محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و 7 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 8539 حالة وفاة.

وأشارت الوزراة إلى تسجيل 386 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (532,512) حالة.

وتصدرت منطقة الرياض المناطق بالسعودية على مستوى الإصابات الجديدة بواقع 66 إصابة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 36 إصابة، ثم المنطقة الشرقية بـ 21 إصابة، فيما كانت منطقة الباحة الأقل بواقع إصابة واحدة.

ووصل إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى أكثر من 36.47 مليون جرعة.