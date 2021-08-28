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«العدل» تضيف 7 بنوك لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني

«العدل» تضيف 7 بنوك لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني

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«العدل» تضيف 7 بنوك لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني

«العدل» تضيف 7 بنوك لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=1019355

أعلنت وزارة العدل عن إضافة 7 بنوك لخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، وذلك في إطار خطواتها نحو التوسع في الخدمة لتشمل المتعاملين مع مصارف وبنوك البلاد، الرياض، السعودي البريطاني، الجزيرة، السعودي للاستثمار، العربي الوطني، والسعودي الفرنسي، إلى جانب مصارف الإنماء والراجحي، والبنك الأهلي السعودي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وقالت الوزارة، إنها تسعى إلى التوسع في إجراء الخدمة بهدف خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل إلكتروني متكامل، عبر بوابة ناجز najiz.sa، دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كلٍّ منهما حساب مفعل في “أبشر”.

وأشادت بدور البنك المركزي السعودي، في تيسير إجراء عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال التنسيق مع البنوك، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة المستفيدين.

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