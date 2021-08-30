مقتل 23 من مليشيات الحوثي غربي مأرب

أعلن الجيش اليمني، منذ قليل، عن مقتل 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي غرب مدينة مأرب .
وكانت قد تعرضت قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، أمس الأحد لهجوم صاروخي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ما بين قتلى وجرحى.
أعلن الجيش اليمني، منذ قليل، عن مقتل 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي غرب مدينة مأرب .
وكانت قد تعرضت قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، أمس الأحد لهجوم صاروخي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ما بين قتلى وجرحى.
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