مقتل 23 من مليشيات الحوثي غربي مأرب

المناطق - وكالات:

أعلن الجيش اليمني، منذ قليل، عن مقتل 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي غرب مدينة مأرب .

وكانت قد تعرضت قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، أمس الأحد لهجوم صاروخي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ما بين قتلى وجرحى.