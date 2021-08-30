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مقتل 23 من مليشيات الحوثي غربي مأرب

مقتل 23 من مليشيات الحوثي غربي مأرب
http://almnatiq.net/?p=1019360
المناطق - وكالات:

أعلن الجيش اليمني، منذ قليل، عن مقتل 23 عنصرا من ميليشيات الحوثي غرب مدينة مأرب .

وكانت قد تعرضت قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، أمس الأحد  لهجوم صاروخي من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا ما بين قتلى وجرحى.

 

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