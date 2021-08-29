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بلدية محافظة أضم تعلن قبول 40 مرشحا لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائفها

بلدية محافظة أضم تعلن قبول 40 مرشحا لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائفها
http://almnatiq.net/?p=1019368
محررو المناطق

أعلنت بلدية محافظة أضم عن أسماء ٤٠ مرشحا لإجراء المقابلات الشخصية لشغل وظائفها الهندسية والفنية.

وكانت قد أعلنت بلدية محافظة أضم في 18 أغسطس الماضي، عن وظائف هندسية و فنية بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام عبر  جدارة من المرتبة (الخامسة – السابعة)،  مهندس مدني مساعد، مهندس معماري مساعد، مهندس كهربائي مساعد، مراقب إنشاءات.

وأكدت البلدية أنه في حال عدم الحضور لتسليم الوثائق والمقابلة الشخصية في الوقت والتاريخ المحدد في الرسائل النصية؛ سيعتبر ذلك عزوًفا منه عن رغبته في التوظيف، مشيرة إلى أنها قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة إلجراء المقابلة الشخصية، وفي حال عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المرشح.

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