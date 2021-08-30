أستاذ مناعة: سيتوقف ارتداء الكمامة بالمملكة في هذا التوقيت (فيديو)

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قال الدكتور همام عقيل، أستاذ المناعة والعدوى، إنه من الناحية العلمية أن الشخص المحصن “غير ملزم” بلبس الكمامة، وأن قرار عدم ارتداء الكمامة هو قرار سيادي والجهات المعنية على اطلاع بآخر المستجدات.

وأضاف “عقيل” خلال مقابلة على قناة “الإخبارية، اليوم الاثنين، أنه “على مستوى الدولة من الصعب التأكد من تلقي كل الأشخاص لجرعتين من اللقاح، وبالتالي فالسلطات ترى أنه من الأفضل الإبقاء على لبس الكمامة لحين الوصول إلى حد معين وعندها سيتوقف لبس الكمامة”.

 

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