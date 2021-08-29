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استشاري أمراض قلب: 3 مشاكل تؤثر على الطلاب في حالة النوم أقل من 8 ساعات

استشاري أمراض قلب: 3 مشاكل تؤثر على الطلاب في حالة النوم أقل من 8 ساعات

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استشاري أمراض قلب: 3 مشاكل تؤثر على الطلاب في حالة النوم أقل من 8 ساعات

استشاري أمراض قلب: 3 مشاكل تؤثر على الطلاب في حالة النوم أقل من 8 ساعات
http://almnatiq.net/?p=1019381
محررو المناطق

قدم الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عدة نصائح للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، من أجل التحصيل العلمي والتفوق في الدراسة.

وقال النمر في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية” إن الدراسات العلمية أثبتت أن نوم الطالب أقل من 8 ساعات يقلل عنده  ثلاثة أشياء مهمة، تتمثل في عدم التركيز، وكذلك تقل عنه الذاكرة السريعة،  فلا يستطيع أن يسجل المعلومات، ويصبح عنده صعوبة في التحصيل العلمي.

وأشار إلى أن الشىء الثالث الذي أثبتته الدراسات العلمية، أن ردة الفعل لدى الطالب الذي ينام أقل من 8 ساعات تكون بطيئة، فلا يمكنه أن يجاوب على سؤال المدرس حتى ولو كان يعرف المعلومة.

 

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