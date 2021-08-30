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100 ألف مستفيد من مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة

100 ألف مستفيد من مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة

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100 ألف مستفيد من مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة

100 ألف مستفيد من مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة
http://almnatiq.net/?p=1019384
المناطق - واس:

أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” عن  تخطى عدد المواطنين المستفيدين من مبادرة  أجهزة التكييف عالية الكفاءة عن 100 ألف مواطن، حيث تُقدم خصما يبلغ 900 ريال على كل مكيف من المكيفات عالية الكفاءة المشمولة بالمبادرة ولعدد 6 مكيفات لكل مستفيد، ويشارك بها 4 مصانع وطنية وأكثر من 60 تاجر تجزئة بعدد فروع يتخطى 450 متجراً في جميع مناطق تغطي جميع مناطق المملكة.

وأكد المركز توفير أجهزة التكييف عالية الكفاءة المشمولة بمبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، في استهلاكها للطاقة أكثر من 40% مقارنة بأجهزة التكييف القديمة الموجودة في مختلف المنازل بالمملكة.

وأضاف المركز في بيان له أن جميع المكيفات المشمولة بالمبادرة على المستوى الأخضر لا تقل نسبة كفاءة الطاقة بها عن 13 EER..

ووفرت مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة، حلولاً لرفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تحفيز المواطنين على اقتناء أجهزة تكييف ذات كفاءة عالية وصناعة وطنية بأسعار مخفضة، وبحسب الإحصائيات الرسمية تستهلك أجهزة التكييف بمختلف أنواعها أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة، كما أن نسبة أجهزة التكييف عالية الكفاءة تعد منخفضة مقارنة بالأنواع الأخرى وخاصة من قبل المصنعين المحليين.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ودعم الإنتاج المحلي لأجهزة التكييف عالية الكفاءة بالمملكة وتحفيز المبيعات لهذه الأجهزة ويمكن لأي مواطن سعودي يبلغ من العمر 21 سنة وأكثر الاستفادة من هذه المبادرة.

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