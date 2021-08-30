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أخصائي جهاز هضمي ينصح بالابتعاد عن هذه الأطعمة قبل تلقي اللقاح

أخصائي جهاز هضمي ينصح بالابتعاد عن هذه الأطعمة قبل تلقي اللقاح

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أخصائي جهاز هضمي ينصح بالابتعاد عن هذه الأطعمة قبل تلقي اللقاح

أخصائي جهاز هضمي ينصح بالابتعاد عن هذه الأطعمة قبل تلقي اللقاح
http://almnatiq.net/?p=1019390

قال أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الروسي، نيكيتا خارلوف، إن تناول بعض الأطعمة قبل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى تدهور في الصحة العامة لبعض الأشخاص، مؤكدا أن تعديل النظام الغذائي قبل أيام قليلة من التطعيم يرفع من احتمالية حدوث آثار جانبية طفيفة ستنخفض.

وأكد “خارلوف”، أنه لا يتوجب على الشخص تناول أي شيء يسبب الحساسية، وكذلك لا يجب تجريب أي طعام جديد، حتى النقانق أو الحليب، مشددا على ضرورة عدم الإفراط في الأكل لأنه يحد من فاعلية الجهاز المناعي، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأكد أنه من المهم الحد من عدد الوجبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات في النظام الغذائي قبل التطعيم، موضحا أن الحلويات من المحرمات قبل التطعيم، لأن نسبة السكر في الدم ستكون أعلى، وإذا كان السكر أعلى، فسيكون من الصعب على الشخص تحمل التطعيم، وهذا ينطبق على جميع الكربوهيدرات، وحتى الحلويات: البطاطا، والحبوب، والخبز أيضا، كلها تؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم. وبالتالي زيادة الآثار الجانبية بعد التطعيم.

وأكد خارلوف أنه يجب ترك ثمار الحمضيات: الليمون والجريب فروت، مشيرا إلى أنه على الأرجح، سيكون للموز والعنب تأثير سيء على حالة الإنسان بعد التطعيم، وأيضا يعتبر البطيخ قبل التطعيم فكرة سيئة، لأنه يسبب الحساسية، وبشكل عام يجب تناول الفاكهة على الأقل نصف الكمية المعتادة.

وخلص إلى أنه من المستحسن الالتزام بهذه القواعد لمدة أسبوعين بعد التطعيم، بينما تتشكل الاستجابة المناعية الأولية.

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