احدث الأخبار

أمطار رعدية على 5 مناطق..حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة
أبرز المواد
  وسط حراسة شرطة الاحتلال..مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
دولي
 انفجار داخل معمل في برج البراجنة بلبنان.. وسقوط قتلى (فيديو)
دولي
 أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول العلاقة بين الكمامة ومنع الإصابة بكورونا
أبرز المواد
 خلال أسبوع.. ضبط 120 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)
محليات
 استشاري يتوقع ارتفاع حالات كورونا مع عودة المدارس والشتاء (فيديو)
أبرز المواد
 طالب ثانوي يستقبل الدراسة بسجدة شكر: “أريد أن أصبح طياراً”
أبرز المواد
 التعليم تكشف نسبة الحضور في المدارس بعد انطلاق العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 أخصائي ينصح بالابتعاد عن هذه الأطعمة قبل تلقي لقاح كورونا
أبرز المواد
 100 ألف مستفيد من مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة
محليات
 استشاري: 3 مشاكل تؤثر على الطلاب في حالة النوم أقل من 8 ساعات (فيديو)
أهم الاخبار
 أستاذ مناعة: سيتوقف ارتداء الكمامة بالمملكة في هذا التوقيت (فيديو)
أبرز المواد
أمطار رعدية على 5 مناطق..حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة

أمطار رعدية على 5 مناطق..حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء في المملكة

أبرز المواد
 وسط حراسة شرطة الاحتلال..مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

 وسط حراسة شرطة الاحتلال..مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

دولي
انفجار داخل معمل في برج البراجنة بلبنان.. وسقوط قتلى (فيديو)

انفجار داخل معمل في برج البراجنة بلبنان.. وسقوط قتلى (فيديو)

دولي
أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول العلاقة بين الكمامة ومنع الإصابة بكورونا

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول العلاقة بين الكمامة ومنع الإصابة بكورونا

أبرز المواد

طالب ثانوي يستقبل الدراسة بسجدة شكر: “أريد أن أصبح طياراً”

طالب ثانوي يستقبل الدراسة بسجدة شكر: “أريد أن أصبح طياراً”
http://almnatiq.net/?p=1019400
محررو المناطق

استقبل طالب ثانوي يدعى عبد العزيز الدوسري في محافظة بيشة بمنطقة عسير، العام الدراسي الجديد بـسجدة شكر لله .

وقال الطالب في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، إنه يسجد لله شكرا بعد تحقيق أي شىء يتمناه، مشيرا إلى أن العودة للمدرسة كانت فرحة كبيرة تستحق هذه السجدة.

وأضاف، أنه سعيد بالعودة للمدرسة، نظرا للبيئة التعلمية الجيدة، ومقابلة أصدقائه ومعلمينه، موضحًا أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي.

وعن طموحاته  في المستقبل أكد الطالب عبد العزيز الدوسري، أنه يريد أن يحقق  حلمة وأمنيته  بأن يكون طيارا .

روابط ذات صلة

200 ألف طالب وطالبة يستهلون عامهم الدراسي بمدارس تبوك

200 ألف طالب وطالبة يستهلون عامهم الدراسي بمدارس تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*