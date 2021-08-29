طالب ثانوي يستقبل الدراسة بسجدة شكر: “أريد أن أصبح طياراً”

محررو المناطق

استقبل طالب ثانوي يدعى عبد العزيز الدوسري في محافظة بيشة بمنطقة عسير، العام الدراسي الجديد بـسجدة شكر لله .

وقال الطالب في مداخلة هاتفية على قناة “الإخبارية”، إنه يسجد لله شكرا بعد تحقيق أي شىء يتمناه، مشيرا إلى أن العودة للمدرسة كانت فرحة كبيرة تستحق هذه السجدة.

وأضاف، أنه سعيد بالعودة للمدرسة، نظرا للبيئة التعلمية الجيدة، ومقابلة أصدقائه ومعلمينه، موضحًا أن الجميع ملتزم بالإجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي.

وعن طموحاته في المستقبل أكد الطالب عبد العزيز الدوسري، أنه يريد أن يحقق حلمة وأمنيته بأن يكون طيارا .