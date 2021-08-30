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استشاري يتوقع ارتفاع حالات كورونا مع عودة المدارس والشتاء (فيديو)

استشاري يتوقع ارتفاع حالات كورونا مع عودة المدارس والشتاء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1019410
محررو المناطق

توقع الدكتور محمد أبو سعيد استشاري أمراض معدية،  ارتفاع حالات كورونا مع عودة الدراسة، وقرب دخول فصل الشتاء، مشيرا إلى أنه قد يتم رصد بعض الحالات، ولكن في الوقت ذاته سيكون الأمر بسيط،  نظرا لحصول الطلاب على الجرعتين والألتزام بالإجراءات الاحترازية.

وعن تحذير منظمة الصحة العالمية من أن شهر سبتمر قد يودي بحياة 236 ألف شخص أخر في أوروبا بكورونا ، أكد أبو سعيد في مداخلة على قناة “الإخبارية” أنها مجرد توقعات لا يستطيع أحد أن يجزم بالأعداد خاصة مع دخول فصل الشتاء وعودة المدارس، فالموجات متكررة وعدد الإصابات مختلف بين دولة وأخرى في أوروبا.

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