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أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول العلاقة بين الكمامة ومنع الإصابة بكورونا

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أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول العلاقة بين الكمامة ومنع الإصابة بكورونا

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول العلاقة بين الكمامة ومنع الإصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1019417

فجر الدكتور همام عقيل، أستاذ المناعة والعدوى، مفاجأة حول دور الكمامة في منع العدوى بفيروس كورونا المستجد، مشددا على أن الدور الأهم للكمامة هو منع انتقال العدوى من الشخص المصاب للآخرين.

وقال “عقيل” خلال مقابلة على قناة “الإخبارية، اليوم الاثنين، إنه على عكس المتعارف عليه فإن الكمامة لا تمنع الإصابة بكورونا، بل أن لبسها في الأساس لحماية الناس من نقل العدوى من الشخص المصاب إلى الأخرين، قلو جلست بجانب شخص مصاب بكورونا لن تحميني الكمامة من الإصابة”.

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 36,707,997 جرعة، منها 22.1 مليون جرعة أولى، و14.5 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.591 مليون شخص.

وأوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 454 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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