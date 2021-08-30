خلال أسبوع.. ضبط 120 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة (فيديو)

محررو المناطق

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط 120 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

وتم توقيف 36 مخالفًا لرعيهم 1780 رأسًا من الأبل والأغنام، في مواقع ممنوعة، وكذلك ضبط 48 مخالفا بحوزتهم 25 م3 من الحطب المحلي، المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

كما تم ضبط 20 مخالفا لقيامهم بنقل الرمال، وتجريف التربة في عدد من مناطق المملكة، وتوقيف مخالفين لبيعهم 500 طائر (دخل) مصيد في منطقة الرياض.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 14 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 14 مركبة في منطقة القصيم، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.